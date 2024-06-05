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Валерий Ничушкин сыграет во втором сезоне хоккейной Медиалиги

Валерий Ничушкин сыграет во втором сезоне хоккейной Медиалиги
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин примет участие во втором сезоне хоккейной Медиалиги, сообщает ТАСС со ссылкой на президента организации Николая Осипова.

«Второй сезон лиги стартует 6 июля и завершится 31 августа. Матчи пройдут в Москве, но мы рассчитываем провести ряд игр в регионах. Из игроков НХЛ точно пока известно, что сыграет Валерий Ничушкин», — заявил Осипов.

Напомним, Валерий Ничушкин был отстранён от игр на шесть месяцев и переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ 14 мая, во время серии второго раунда Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (2-4). Россиянин второй год подряд досрочно завершил участие в плей-офф из-за отстранения. В Кубке Стэнли — 2024 Ничушкин сыграл восемь матчей, в которых записал на свой счёт 10 (9+1) очков.

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