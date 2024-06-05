Валерий Ничушкин сыграет во втором сезоне хоккейной Медиалиги

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин примет участие во втором сезоне хоккейной Медиалиги, сообщает ТАСС со ссылкой на президента организации Николая Осипова.

«Второй сезон лиги стартует 6 июля и завершится 31 августа. Матчи пройдут в Москве, но мы рассчитываем провести ряд игр в регионах. Из игроков НХЛ точно пока известно, что сыграет Валерий Ничушкин», — заявил Осипов.

Напомним, Валерий Ничушкин был отстранён от игр на шесть месяцев и переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ 14 мая, во время серии второго раунда Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (2-4). Россиянин второй год подряд досрочно завершил участие в плей-офф из-за отстранения. В Кубке Стэнли — 2024 Ничушкин сыграл восемь матчей, в которых записал на свой счёт 10 (9+1) очков.