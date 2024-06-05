The Athletic: при победе «Флориды» Бобровский должен вторым поднять Кубок Стэнли

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Североамериканский портал The Athletic провёл опрос сотрудников НХЛ на тему: «Кто должен поднять Кубок Стэнли вторым при победе „Флориды Пантерз“ в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ?»

42,9% опрошенных ответили, что этим хоккеистом должен стать российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский. На втором месте — Аарон Экблад (28,6%), третий — Кайл Окпосо (22,9%).

В случае победы «Эдмонтон Ойлерз», согласно опросу представителей НХЛ, вторым должен поднять Кубок Стэнли форвард Леон Драйзайтль (51,4%), на втором месте — Райан Ньюджент-Хопкинс (37,1%), третий — Кори Перри (8,6%).

Отметим, что первым Кубок Стэнли поднимает капитан команды. У «Флориды» это Александр Барков, у «Эдмонтона» — Коннор Макдэвид.

Всего в нынешнем плей-офф на счету Бобровского 17 матчей, в которых он отражал 90,8% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,20 и одном шат-ауте. Напомним, первый матч финальной серии Кубка Стэнли — 2024 между «Эдмонтоном» и «Флоридой» состоится 9 июня. Начало — в 3:00 мск.