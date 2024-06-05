«Это бессмысленная история». Фетисов — о скандале с рейтингом ИИХФ из-за сборной России

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о критике рейтинга ИИХФ от национальных команд в связи с ситуацией сборной России, которая поднялась на второе место в списке, будучи отстранённой от игр.

«По большому счёту эти рейтинги ни на что не влияют. Не понимаю, зачем вообще это обсуждается. В своё время не было никаких рейтингов, думаю, в Национальной хоккейной лиге их тоже нет. Что они опять придумали, это их проблемы. Это бессмысленная история, трата времени на всё это. Пускай возмущаются дальше», — цитирует Фетисова ТАСС.

Напомним, после окончания ЧМ-2024 российская национальная команда переместилась с третьей на вторую строчку рейтинга благодаря поражению сборной Финляндии в четвертьфинале завершившегося чемпионата мира в Чехии и защищённому рейтингу самих россиян. Теперь Россия занимает второе место с 4065 очками, а Финляндия идёт следом с 3955 очками.