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«Это бессмысленная история». Фетисов — о скандале с рейтингом ИИХФ из-за сборной России

«Это бессмысленная история». Фетисов — о скандале с рейтингом ИИХФ из-за сборной России
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Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о критике рейтинга ИИХФ от национальных команд в связи с ситуацией сборной России, которая поднялась на второе место в списке, будучи отстранённой от игр.

«По большому счёту эти рейтинги ни на что не влияют. Не понимаю, зачем вообще это обсуждается. В своё время не было никаких рейтингов, думаю, в Национальной хоккейной лиге их тоже нет. Что они опять придумали, это их проблемы. Это бессмысленная история, трата времени на всё это. Пускай возмущаются дальше», — цитирует Фетисова ТАСС.

Напомним, после окончания ЧМ-2024 российская национальная команда переместилась с третьей на вторую строчку рейтинга благодаря поражению сборной Финляндии в четвертьфинале завершившегося чемпионата мира в Чехии и защищённому рейтингу самих россиян. Теперь Россия занимает второе место с 4065 очками, а Финляндия идёт следом с 3955 очками.

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