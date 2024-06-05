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«Работа ещё не завершена, мы сделали лишь шаг». Бобровский — о «Флориде» в финале плей-офф

«Работа ещё не завершена, мы сделали лишь шаг». Бобровский — о «Флориде» в финале плей-офф
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Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал выход «пантер» в финал Кубка Стэнли — 2024, где команда встретится с «Эдмонтон Ойлерз».

«Работа ещё не завершена. Мы сделали лишь шаг. Перед нами стоит хороший вызов, и мы с нетерпением ждём этого», — приводит слова Бобровского AP News.

Всего в нынешнем плей-офф на счету Бобровского 17 матчей, в которых он отражал 90,8% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,20 и одном шат-ауте.

Напомним, на пути к финалу «Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» (4-1), «Ванкувер» (4-3) и «Даллас» (4-2). «Флорида» последовательно обыграла «Тампа-Бэй» (4-1), «Бостон» (4-2) и «Рейнджерс» (4-2). Первый матч финальной серии Кубка Стэнли — 2024 между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» состоится 9 июня. Начало — в 3:00 мск.

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