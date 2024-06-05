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Голкипер Тодыков: в Словакии было кайфово, думал: «К вам что, Лундквист приехал?»

Голкипер Тодыков: в Словакии было кайфово, думал: «К вам что, Лундквист приехал?»
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Бывший вратарь «Витязя» и клубов ВХЛ Антон Тодыков рассказал об условиях жизни во время своей игры за словацкий ХК «Попрад».

«Отношение ко мне было просто великолепным. Язык очень созвучный русскому. Я быстро научился его понимать. Да и люди по менталитету очень близки нам. Иногда бывает, что смотришь в глаза человеку и понимаешь: ага, американец или канадец. А словаки и наши очень близки. Славяне — не спутать и не перепутать. Командные посиделки в Словакии настолько напоминали Россию! А в Канаде всё совсем по-другому.

Условия были просто кайфовые. Я там жил и думал: «К вам что, Лундквист доигрывать приехал?» Клуб снял апартаменты с подземным паркингом, выделил машину с 500-километровым пробегом. Зачем она была нужна? Я же жил в 500 метрах от арены! Меня постоянно спрашивали, всё ли мне нравится», — заявил Тодыков.

31-летний голкипер выступал в Словакии в сезоне-2021/2022. За «Попрад» Тодыков сыграл 13 матчей с 92% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,63. Последние два сезона Антон играл за клуб ВХЛ «Звезда».

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