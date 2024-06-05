Вячеслав Фетисов оценил перспективы нападающего Александра Радулова

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал перспективы нападающего Александра Радулова после его ухода из «Ак Барса».

«Всё зависит от Радулова, хочет он играть или нет, нужно ли ему это или не нужно. Я играл до 40 лет, мне было интересно, я любил эту игру и люблю. Любить хоккей и играть в таком возрасте очень возможно. Решения должны приниматься, когда есть какая-то цель и стремление к чему-то, и это немаловажный фактор. Какое бы он решение по карьере ни принял, я его буду уважать в любом случае», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Радулов в прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Всего в КХЛ на счету Радулова 701 (245+456) очко в 631 матче.