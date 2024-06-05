«Автомобилист» продлил контракт с 25-летним белорусским нападающим Василием Филяевым, сообщает пресс-служба клуба. Новый двусторонний контракт заключён сроком на два года.

Воспитанник белорусского хоккея пришёл в систему клуба летом 2021 года, за это время центральный нападающий провёл 30 матчей за основную команду в КХЛ, в которых набрал 5 (2+3) очков. Также Василий провёл 115 матчей в ВХЛ за «Горняк-УГМК» и набрал 66 (25+41) баллов за результативность. В минувшем сезоне Филяев провёл 19 матчей за «Автомобилист» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 2 (1+1) очка. Филяев на постоянной основе вызывался в национальную команду Беларуси разных возрастов. Был участником чемпионата мира — 2017 в категории U18.

Напомним, в минувшем сезоне «Автомобилист» стал обладателем бронзовых медалей, в полуфинале Кубка Гагарина уступив магнитогорскому «Металлургу» в серии из семи матчей.