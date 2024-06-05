Гребёнкин: иногда уверенность перерастает в самоуверенность и мешает

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Гребёнкин рассказал о своей уверенности в своих силах, которая иногда перерастает в самоуверенность.

— Я не думал, что буду звездой, но думал, что могу стать популярным и что у меня на это есть силы. У меня нет проблемы с неуверенностью в себе.

— Это не перерастает в самоуверенность, которая может мешать?

— Иногда это перерастает в самоуверенность и мешает, но я вовремя понимаю, что это надо убирать. Есть люди, которые мне подсказывают, говорят, что в некоторых моментах я перебарщиваю. Хорошо, что рядом у меня есть такие люди, — сказал Гребёнкин в интервью Sport24.

27 апреля стало известно, что «Металлург» расторг контракт с форвардом, так как тот принял решение продолжить карьеру в НХЛ. При этом права на игрока в Континентальной хоккейной лиге остались у «Магнитки». Гребёнкин был выбран канадским клубом на драфте НХЛ в пятом раунде под общим 135-м номером.

Напомним, в прошедшем сезоне 20-летний хоккеист сыграл 90 матчей, в которых забросил 22 шайбы и отдал 24 результативные передачи, набрав в общей сложности 46 очков.