28-летний нападающий Сергей Лапин подписал новый контракт с «Амуром»

28-летний нападающий Сергей Лапин подписал новое соглашение с «Амуром» — двусторонний контракт сроком до 31.05.2025. Об этом сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

Лапин перешёл в «Амур» перед дедлайном в сезоне-2021/2022. Первые матчи за хабаровскую команду сыграл в сезоне-2022/2023. Всего за свою карьеру за «Амур» сыграл 106 встреч, в которых забросил восемь шайб и отдал пять результативных передач, набрав в общей сложности 13 очков с показателем полезности «-5».

Всего в рамках КХЛ Сергей провёл 148 матчей, в которых записал на свой счёт 20 (11+9) результативных баллов.

В сезоне-2023/2024 «Амур» вышел в плей-офф КХЛ, где в первом раунде уступил в серии будущем чемпиону — магнитогорскому «Металлургу» (2-4).