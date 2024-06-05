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«Сибирь» заключила контракт с форвардом Сусловым, который принял контрактное предложение

«Сибирь» заключила контракт с форвардом Сусловым, который принял контрактное предложение
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«Сибирь» заключила двусторонний контракт на два года с ограниченно свободным агентом Константином Сусловым, которому ранее было сделано контрактное предложение. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

24-летний нападающий прошлый сезон провёл в ВХЛ в составе «Горняка». За 54 матча форвард набрал 28 очков — забросил шесть шайб и отдал 22 результативные передачи. Всего в ВХЛ на счету Суслова 228 матчей и 66 набранных очков — 27 шайб и 39 результативных передач. В КХЛ нападающий выступал за екатеринбургский «Автомобилист». В трёх матчах за клуб Суслов очков не набрал.

В прошедшем сезоне «Сибирь» не смогла пробиться в плей-офф и заняла 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ. Новосибирский клуб по ходу сезона лишился четырёх очков за нарушение регламента легионеров в заявке команды на матч КХЛ.

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