Sportsnet: экс-генменеджер «Коламбуса» Кекяляйнен — претендент на работу в «Каролине»

Бывший генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен является претендентом на аналогичный пост в «Каролине Харрикейнз». Об этом сообщает Sportsnet со ссылкой на инсайдера Эллиотта Фридмана.

15 февраля Кекяляйнен был уволен с поста генменеджера «Коламбуса». 28 мая новым генеральным менеджером «Блю Джекетс» стал Дон Уодделл, который ранее работал в «Каролине».

57-летний Кекяляйнен был третьим генеральным менеджером в истории «Блю Джекетс». Именно он собрал в составе «Коламбуса» «Русскую тройку» Кирилл Марченко — Дмитрий Воронков — Егор Чинахов. Кекяляйнен был принят на работу в «Коламбусе» 13 февраля 2013 года и стал первым европейским генменеджером в истории НХЛ.

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