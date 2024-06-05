Гребёнкин рассказал, почему не сыграл за «Торонто» в Кубке Стэнли — 2024

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Гребёнкин рассказал, что не сыграл за канадский клуб в Кубке Стэнли — 2024 из-за серьёзной травмы.

— Был ли шанс, что вы сыграете?

— Да, был шанс, но у меня была травма, да и «Торонто» вылетел в первом раунде. Теоретически всё было возможно, но не сложилось.

— Что за травма?

— Не хочу распространяться. К счастью, обошлось без операции, но достаточно серьёзная травма, которую надо долечить до конца, чтобы потом она не усугубилась.

— В финале играли на обезболивающих?

— Да. Рад, что врачи «Торонто» уверены, что всё будет хорошо без операции, — цитирует Гребёнкина Sport24.

Напомним, в прошедшем сезоне 20-летний хоккеист сыграл за «Металлург» 90 матчей, в которых забросил 22 шайбы и отдал 24 результативные передачи, набрав в общей сложности 46 очков. Гребёнкин был выбран канадским клубом на драфте НХЛ в пятом раунде под общим 135-м номером.