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Роман Ротенберг высказался о меморандуме между ФХР и индийской компанией

Роман Ротенберг высказался о меморандуме между ФХР и индийской компанией
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Федерация хоккея России (ФХР) подписала меморандум о сотрудничестве в сфере научно-технического партнёрства с индийской компанией Champions Group. Церемония прошла на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает ТАСС.

Первым проектом станет сотрудничество в области высокоскоростных амфибийных аэролодок нового поколения, а также обмен конструкторскими и эксплуатационными данными с целью проведения технико-экономического анализа для их полноценного применения в различных регионах России и странах СНГ.

«На Петербургском международном экономическом форуме мы выступаем и в качестве руководителей российского хоккея, и в качестве предпринимателей. Мы организовали совместное предприятие группы компаний «Красная машина» и Champions Group, наше сотрудничество уже очень глубокое. Оно идёт и в сфере хоккея, и в сфере высоких технологий.

Распространение аэролодок в России — это прорыв для нашего водного транспорта. Все лодки будут продаваться в России под брендом «Красная машина». Таким образом мы будет популяризировать хоккей — это интеграция бизнеса в спорт», — заявил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

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