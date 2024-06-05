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Тарасенко: когда я пришёл во «Флориду», ребята отнеслись ко мне как к члену семьи

Тарасенко: когда я пришёл во «Флориду», ребята отнеслись ко мне как к члену семьи
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Российский нападающий «Флориды Пантерз» Владимир Тарасенко высказался о своих эмоциях от игры за «пантер» и оценил выход клуба в финал Кубка Стэнли — 2024, где команда встретится с «Эдмонтон Ойлерз».

«Для меня и моей семьи это было необычное время, но выступать в финале сейчас всё равно невероятно, особенно в этой команде, и я с нетерпением жду этого. В тот момент, когда я пришёл сюда, ребята отнеслись ко мне как к члену семьи. Сыграть снова в финале — это невероятно. Вот почему мы занимаемся этим видом спорта с самого детства. Это то, о чём вы мечтаете и с нетерпением ждёте этого», — приводит слова Тарасенко The Athletic.

Напомним, всего на счету россиянина в нынешнем плей-офф 17 матчей и 6 (3+3) очков.

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