Ротенберг ответил на слова президента Чехии про отсутствие сборной России на ЧМ-2024

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг ответил на слова президента Чехии Пётра Павела, который поддержал недопуск сборной России на чемпионат мира — 2024.

— Как вам высказывание президента Чехии по итогам ЧМ?

— А смысл его высказывания обсуждать? Чистая политическая история. Ему сказали из Госдепартамента так сказать, он и сказал. Они же все не самостоятельные, все выполняют директиву США, — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

В конце мая в Чехии завершился чемпионат мира по хоккею с шайбой в городах Остраве и Праге. Победителем мирового первенства стали хозяева турнира. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. Вопрос с допуском российской национальной команды будет рассмотрен на конгрессе ИИХФ в начале 2025 года.