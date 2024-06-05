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Самсонов вошёл в топ-3 лучших голкиперов на рынке для «Питтсбурга» по версии THN

Самсонов вошёл в топ-3 лучших голкиперов на рынке для «Питтсбурга» по версии THN
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Российский голкипер Илья Самсонов вошёл в топ-3 лучших голкиперов свободных агентов на рынке для «Питтсбург Пингвинз» по версии сайта The Hockey News. Напомним, контракт голкипера с «Торонто Мэйпл Лифс» заканчивается нынешним летом.

«Выход на рынок свободных агентов для Самсонова — это лучший вариант. На самом деле, в «Торонто» он был неплохим вратарём, который получал огромную поддержку.

«Пингвинз» должны быть осторожны и не вступать в слишком серьёзную борьбу за игроков, особенно за вратаря типа Самсонова. Если он готов подписать контракт на зарплату, аналогичную той, что была в прошлом сезоне ($ 3,5 млн), это будет иметь гораздо больше смысла для «Пингвинз», — сказано в статье.

Ещё двумя кандидатами на подписание в «Питтсбург» являются финские голкиперы Каапо Кяхкёнен и Кевин Ланкинен.

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