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Ротенберг: сборные Канады и США по хоккею уже деградируют в отсутствие россиян

Ротенберг: сборные Канады и США по хоккею уже деградируют в отсутствие россиян
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Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что в связи с отсутствием сборной России на международных соревнованиях уровень игры главных конкурентов россиян упал.

«Страдают конкуренты от отсутствия России. Канада, США, финны уже деградируют в хоккее, посмотрите на их результаты. Как кончится СВО, нас вернут на международную арену сразу. И мы будем сильнее, а соперники — слабее», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

В конце мая в Чехии завершился чемпионат мира по хоккею с шайбой в городах Остраве и Праге. Победителем мирового первенства стали хозяева турнира. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. Вопрос с допуском российской национальной команды будет рассмотрен на конгрессе ИИХФ в начале 2025 года.

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