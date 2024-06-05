«Я был очень впечатлён». Аналитик ESPN — о поведении Тарасенко в серии с «Рейнджерс»

Аналитик ESPN и бывший канадский хоккеист Рэй Ферраро высказался о поведении российского нападающего «Флориды Пантерз» Владимира Тарасенко в серии Кубка Стэнли — 2024 с «Нью-Йорк Рейнджерс», когда форварда поставили в нижние звенья.

«Одна из моих великих привилегий — это то, что я могу стоять между скамейками, и я много наблюдал за ним в этой серии. Даже когда его поставили в нижние звенья, поведение Тарасенко никак не изменилось. У него не было сварливого лица или чего-то в этом роде. Он смотрел только вперёд. Я был очень, очень впечатлён тем, как он воспринял то, что было нужно команде от него. Для меня это было очень заметно», — приводит слова Ферраро The Athletic.

Напомним, всего на счету россиянина в нынешнем плей-офф 17 матчей и 6 (3+3) очков.