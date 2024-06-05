Белорусский экс-форвард системы «Тампы» Илья Усов подписал контракт с минским «Динамо»

Минским «Динамо» достигнута договорённость о подписании контракта с 22-летним нападающим Ильёй Усовым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, в конце мая «Тампа-Бэй Лайтнинг» выставила хоккеиста на безусловный драфт отказов. Илья подписал трёхлетний контракт новичка с «Тампой» в 2022 году, но так и не дебютировал в НХЛ. В составе клуба «Сиракьюз Кранч» в АХЛ он провёл два сезона. В 103 играх Усов набрал 30 (11+19) очков.

Отметим, что Усов уже выступал за минчан с 2020 по 2022 год. За свою карьеру в Континентальной хоккейной лиги Илья провёл 105 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 22 результативные передачи с показателем полезности «-3».

Напомним, в завершившемся сезоне КХЛ клуб из столицы Беларуси вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии московскому «Динамо» (2-4).