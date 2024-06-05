КХЛ запустила образовательный проект для хоккеистов

Континентальная хоккейная лига запустила образовательный проект для хоккеистов. БАЗА, или Большая Академия Знаний Атлетов — специальный обучающий проект, в ходе которого хоккеисты получат возможность пройти онлайн-курсы по четырём направлениям, чтобы прокачать навыки в вопросах финансовой и юридической грамотности, спортивной психологии и личного бренда.

«Год назад мы приняли новую Стратегию развития КХЛ, в которой работа со спортсменами выделена в отдельное направление. Одна из главных задач — улучшение сервиса для хоккеистов не только во время игрового и тренировочного процесса, но и за пределами льда. Для нас важно, чтобы игроки могли развиваться, заниматься самообразованием и получать актуальные на сегодняшний день знания», — цитирует президента КХЛ Алексея Морозова пресс-служба лиги.

Сезон-2024/2025 стартует 3 сентября матчем за Кубок Открытия, в котором сыграют ярославский «Локомотив» и магнитогорский «Металлург». Обладателем Кубка Гагарина в прошлом сезоне стал магнитогорский клуб.