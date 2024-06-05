«Было ощущение, что ты в аду». Кодола рассказал о поездке на завод в Череповце

Нападающий «Барыса» Владислав Кодола рассказал о поездке на металлургический завод в Череповце. Форвард играл за череповецкую «Северсталь» с 2016 по 2022 год.

«В Череповце, когда играл, нас командой возили на заводы, на экскурсию. Вывозили вглубь, где доменные печи. Везде листы, сталь. Честно, было ощущение, что ты в аду. Не представляю, как там долго находиться. Мы приехали, нам рабочие шли навстречу по этим катакомбам. Они ещё прям все чёрные. Конечно, я понимаю, что это производство, их работа, без этого никуда. Но место жутковатое. После посещения думаешь: буду стараться в хоккей играть.

Там очень тяжёлый труд, и на здоровье всё это влияет. Поэтому с этим местом немного жутковатые воспоминания», — цитирует Кодолу Legalbet.

Форвард сборной Беларуси провёл в Континентальной хоккейной лиге 340 матчей, выступая за череповецкую «Северсталь», а также московское и минское «Динамо». В прошедшем сезоне в составе минчан Кодола сыграл 45 матчей, за которые заработал 14 (3+11) очков.