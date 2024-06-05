Назаров: про чемпионство Чехии на ЧМ давно забыли, идёт полная деградация ведущих сборных

Известный тренер Андрей Назаров оценил чемпионство сборной Чехии на прошедшем чемпионате мира и заявил, что без сборной России уровень мировых первенств сильно упал.

«Кроме чешского президента, про чемпионство сборной Чехии на чемпионате мира все давно забыли. Идёт полная деградация ведущих сборных, так как без национальной команды России уровень турнира сильно упал.

Знаете, один мой знакомый в Истринском районе Подмосковья выращивает яблоки. Делает это с любовью, чисто для себя и друзей. У него неплохо получается, хотя он не великий агроном. Так что если сильно захотеть, то даже в Подмосковье можно снимать хороший урожай. Также и в хоккее: если думать головой и допускать до участия в ведущих турнирах все главные хоккейные сборные, включая Россию, то уровень соревнования сразу вырастет. Недавно мы видели всю силу и мощь нашей команды в играх со сборными Беларуси и Казахстана. Но ИИХФ, по всей видимости, хороший хоккейный «урожай» нынче не нужен, организация полностью ударилась в политику», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.