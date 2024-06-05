Капитан «Рейнджерс» Труба рассказал о серьёзной травме, с которой он играл в плей-офф

Капитан «Рейнджерс» Джейкоб Труба рассказал о серьёзной травме, с которой он играл в плей-офф НХЛ. В марте игрок обороны получил травму и пропустил концовку регулярного чемпионата.

Труба рассказал, что его лодыжка раскололась, из-за чего он был вынужден пропустить последние 13 матчей регулярки. 30-летний защитник заявил, что испытывал дискомфорт в играх плей-офф и был серьёзно ограничен в движениях из-за травмы. При этом Труба не считает это оправданием за поражение в финале Восточной конференции от «Флориды» (2-4).

По итогам регулярного сезона-2023/2024 Труба выиграл индивидуальную награду имени Марка Мессье, вручаемую хоккеисту, который продемонстрировал выдающиеся лидерские качества на льду и за его пределами по итогам прошедшего регулярного сезона.