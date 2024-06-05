Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ты живёшь с этим всю жизнь». Двукратный обладатель Кубка Стэнли — о значимости трофеев

«Ты живёшь с этим всю жизнь». Двукратный обладатель Кубка Стэнли — о значимости трофеев
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Крэйг Симпсон рассказал, как завоевание трофеев повлияло на его дальнейшую жизнь. 57-летний бывший нападающий дважды становился обладателем главного трофея в НХЛ в составе «Эдмонтона» в 1988 и 1990 годах.

«Сейчас я нахожусь в Эдмонтоне, где люди очень уважают историю. Никто из младшего поколения не знает игроков моей эпохи, но, когда вы выигрываете Кубок Стэнли, люди говорят: «Эй, мне нравилось смотреть, как вы, ребята, играли. Это было очень весело, теперь мои дети — фанаты хоккея».

Это особенная вещь, которую каждый игрок скажет вам о том, что значит быть частью чемпионской команды. Город помнит вас, но также с вами остаются отношения с товарищами по команде. Не имеет значения, сколько времени проходит между встречами друг с другом. Вы обмениваетесь текстовыми сообщениями, вы живёте с этим всю оставшуюся жизнь», — цитирует Симпсона официальный сайт НХЛ.

Первый матч финала Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном» пройдёт в ночь на 9 июня.

Материалы по теме
«Он не совершает ошибок». Первый номер драфта стал теневым героем «Эдмонтона»
«Он не совершает ошибок». Первый номер драфта стал теневым героем «Эдмонтона»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android