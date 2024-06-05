«Ты живёшь с этим всю жизнь». Двукратный обладатель Кубка Стэнли — о значимости трофеев

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Крэйг Симпсон рассказал, как завоевание трофеев повлияло на его дальнейшую жизнь. 57-летний бывший нападающий дважды становился обладателем главного трофея в НХЛ в составе «Эдмонтона» в 1988 и 1990 годах.

«Сейчас я нахожусь в Эдмонтоне, где люди очень уважают историю. Никто из младшего поколения не знает игроков моей эпохи, но, когда вы выигрываете Кубок Стэнли, люди говорят: «Эй, мне нравилось смотреть, как вы, ребята, играли. Это было очень весело, теперь мои дети — фанаты хоккея».

Это особенная вещь, которую каждый игрок скажет вам о том, что значит быть частью чемпионской команды. Город помнит вас, но также с вами остаются отношения с товарищами по команде. Не имеет значения, сколько времени проходит между встречами друг с другом. Вы обмениваетесь текстовыми сообщениями, вы живёте с этим всю оставшуюся жизнь», — цитирует Симпсона официальный сайт НХЛ.

Первый матч финала Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном» пройдёт в ночь на 9 июня.