Вратарь «Металлурга»: особенность Разина как тренера — это кнут и пряник

Вратарь «Металлурга» Никита Подскребалин рассказал об особенностях работы главного тренера Андрея Разина. Магнитогорский клуб в первый год под руководством специалиста стал обладателем Кубка Гагарина. Разин по итогам прошедшего сезона был признан лучшим тренером КХЛ.

«Безусловно, Андрей Владимирович создал такой климат внутри команды и давал шансы молодым ребятам, мне в том числе. Вместе с Сергеем Гомоляко они нашли меня и вытянули из «Трактора». Видно, что парни раскрываются, о Диме Силантьеве раньше никто не слышал. Думаю, эта история ещё не закончена и в подчинении Разина смогут развиваться многие другие хоккеисты. Сейчас сложно молодым парням попасть в КХЛ, особенно вратарям. Разин даёт шанс, и надо его использовать.

В чём особенность Разина как тренера и человека? Могу ответить так: кнут и пряник. Когда надо — кнут, и когда надо — пряник. Он может сделать замечание и наругать, может похвалить», — цитирует Подскребалина «РБ Спорт».

Напомним, «Металлург» выиграл свой третий чемпионский титул в КХЛ. На пути к финалу уральцы выбили из розыгрыша «Амур», «Спартак» и «Автомобилист». В финальной серии «Магнитка» была сильнее «Локомотива» (4-0).