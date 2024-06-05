Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Филатов: Кагарлицкий способен выдать сезон под 50 очков

Филатов: Кагарлицкий способен выдать сезон под 50 очков
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом нападающий молодёжной сборной России Никита Филатов рассказал о перспективах нападающего Дмитрия Кагарлицкого в «Торпедо». Напомним, соглашение между игроком и клубом рассчитано на один год.

«Если честно, я думаю, что это хорошая сделка для обеих сторон. Кагарлицкий максимально подходит в эту картинку. Я думаю, что он способен выдать сезон в сторону 50 очков. Стиль игры, партнёры – видно, что по всем параметрам Дима будет играть много и в комфортный для него атакующий хоккей. Кагарлицкий жив как хоккеист. Даже в максимально закрытой системе «Ак Барса» он периодически был очень хорош. Так что я думаю, что данный переход является победой как для «Торпедо», так и для самого Кагарлицкого», – цитирует Филатова «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне-2023/2024 в регулярке и плей-офф Континентальной хоккейной лиги Кагарлицкий сыграл 67 матчей за «Ак Барс», в которых забросил 15 шайб и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 25 очков с показателем полезности «-6». Всего в КХЛ на счету нападающего 752 матча и 497 (187+310) очков.

Материалы по теме
«Далеко не худший вариант». Коньков — о переходе Кагарлицкого в «Торпедо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android