Филатов: Кагарлицкий способен выдать сезон под 50 очков

Известный в прошлом нападающий молодёжной сборной России Никита Филатов рассказал о перспективах нападающего Дмитрия Кагарлицкого в «Торпедо». Напомним, соглашение между игроком и клубом рассчитано на один год.

«Если честно, я думаю, что это хорошая сделка для обеих сторон. Кагарлицкий максимально подходит в эту картинку. Я думаю, что он способен выдать сезон в сторону 50 очков. Стиль игры, партнёры – видно, что по всем параметрам Дима будет играть много и в комфортный для него атакующий хоккей. Кагарлицкий жив как хоккеист. Даже в максимально закрытой системе «Ак Барса» он периодически был очень хорош. Так что я думаю, что данный переход является победой как для «Торпедо», так и для самого Кагарлицкого», – цитирует Филатова «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне-2023/2024 в регулярке и плей-офф Континентальной хоккейной лиги Кагарлицкий сыграл 67 матчей за «Ак Барс», в которых забросил 15 шайб и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 25 очков с показателем полезности «-6». Всего в КХЛ на счету нападающего 752 матча и 497 (187+310) очков.