The Score: Бобровский имеет все шансы попасть в Зал хоккейной славы

Журналист The Score Джош Вегман заявил, что российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский может войти в Зал хоккейной славы в случае завоевания Кубка Стэнли.

«Три года назад это показалось бы безумием. В первые два сезона за „Пантерз“ Сергей Бобровский, похоже, находился в упадке, а его контракт считался одним из худших в НХЛ. Но с тех пор он полностью изменил сценарий своей карьеры. Он показал отличные результаты в регулярных сезонах-2021/2022 и 2023/2024 годов, а также дважды вывел «Пантерз» в финал Кубка Стэнли.

Кубок Стэнли – единственное, чего не хватает в резюме 35-летнего вратаря. Мы видели, насколько этот фактор важен для вратаря, чтобы попасть в Зал славы, о чём свидетельствует недавнее введение Тома Баррассо и Майка Вернона, а не таких, как Кёртис Джозеф.

Бобровский уже имеет все шансы попасть в Зал славы. Он заработал два приза «Везина Трофи», а ещё 28 побед позволят ему занять 10-е место в списке побед за всю историю НХЛ. Ему не хватает всего 64 побед, чтобы обогнать Хенрика Лундквиста и занять шестое место за всё время. Но получение чемпионского перстня практически гарантировало бы Бобровскому вступление в Зал хоккейной славы с первой же попытки», — цитирует журналиста The Score.

Первый матч финала Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном» пройдёт в ночь на 9 июня.