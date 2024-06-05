Щитов: хотел бы увидеть Радулова и Шипачёва в «Торпедо»

Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов заявил, что 37-летнего нападающего Александра Радулова ещё рано списывать со счётов. Бывший игрок обороны выразил желание, чтобы опытнейший ветеран перешёл в нижегородское «Торпедо».

«Я думаю, что Радулов ещё пригодится хорошим клубам для того, чтобы побороться за высокие места. Александра ещё рано списывать со счетов. Я бы хотел увидеть Радулова в «Торпедо» у Игоря Ларионова, вместе с Дмитрием Кагарлицким. Было бы здорово, если бы к ним присоединился ещё Вадим Шипачёв. Понятно, что больших денег там не дадут, но было бы здорово, если бы они там сыграли», – цитирует Щитова «РБ Спорт».

Радулов в прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Всего в КХЛ на счету Радулова 701 (245+456) очко в 631 матче.