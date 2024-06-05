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Бывший главный тренер «Айлендерс» вошёл в тренерский штаб «Торонто»

Бывший главный тренер «Айлендерс» вошёл в тренерский штаб «Торонто»
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«Торонто Мэйпл Лифс» объявил о назначении Лэйна Ламберта помощником главного тренера Крэйга Берюбе. 59-летний специалист был главным тренером «Нью-Йорк Айлендерс» в прошлом сезоне, но по ходу регулярного чемпионата был уволен. Берюбе был назначен главным тренером «Мэйпл Лифс» после вылета «листьев» из плей-офф НХЛ.

Под руководством Ламбера «Айлендерс» в прошедшем регулярном сезоне провели 45 матчей, в которых набрали 49 очков. Они занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

Сезон-2023/2024 «Торонто» завершил в первом раунде плей-офф НХЛ, уступив в овертайме седьмого матча «Бостон Брюинз» (1:2 OT). После этого руководство клуба приняло решение расстаться с главным тренером команды Шелдоном Кифом.

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