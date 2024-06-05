В «Анахайме» готовы выслушать предложения по обмену нападающего Тревора Зеграса

Генеральный менеджер «Анахайм Дакс» Пэт Вербик готов выслушать предложения по обмену звёздного нападающего Тревора Зеграса, сообщает инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн. Руководство «Дакс» хочет добавить молодой команде опытных хоккеистов и готово для этого расстаться со своими активами.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Зеграс набрал 15 (6+9) очков всего в 31 игре. У 23-летнего хоккеиста действует контракт ещё на два сезона с кэпхитом в $ 5,75 млн.

В прошедшем регулярном сезоне «Дакс» заняли 30-е место в турнирной таблице лиги с 59 очками и пропустили плей-офф шестой год подряд.

Зеграс был выбран под общим девятым номером на драфте НХЛ 2019 года. Уроженец Нью-Йорка набрал 154 очка в 211 играх за «Дакс» и занял второе место в голосовании на «Колдер Трофи», а затем набрал рекордные в карьере 65 очков в сезоне-2022/2023.