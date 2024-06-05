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В «Анахайме» готовы выслушать предложения по обмену нападающего Тревора Зеграса

В «Анахайме» готовы выслушать предложения по обмену нападающего Тревора Зеграса
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Генеральный менеджер «Анахайм Дакс» Пэт Вербик готов выслушать предложения по обмену звёздного нападающего Тревора Зеграса, сообщает инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн. Руководство «Дакс» хочет добавить молодой команде опытных хоккеистов и готово для этого расстаться со своими активами.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Зеграс набрал 15 (6+9) очков всего в 31 игре. У 23-летнего хоккеиста действует контракт ещё на два сезона с кэпхитом в $ 5,75 млн.

В прошедшем регулярном сезоне «Дакс» заняли 30-е место в турнирной таблице лиги с 59 очками и пропустили плей-офф шестой год подряд.

Зеграс был выбран под общим девятым номером на драфте НХЛ 2019 года. Уроженец Нью-Йорка набрал 154 очка в 211 играх за «Дакс» и занял второе место в голосовании на «Колдер Трофи», а затем набрал рекордные в карьере 65 очков в сезоне-2022/2023.

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