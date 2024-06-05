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«Мне нужно немного времени, чтобы всё обдумать». Павелски — о возможном завершении карьеры

«Мне нужно немного времени, чтобы всё обдумать». Павелски — о возможном завершении карьеры
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Нападающий «Далласа» Джо Павелски рассказал о планах завершить карьеру в НХЛ. 39-летний форвард заявил, что ему ещё нужно немного времени, чтобы принять окончательное решение. Павелски завершил в сезон в составе «Далласа» после проигрыша «Эдмонтону» в финале Западной конференции НХЛ.

«Я не мог и мечтать о лучшей возможности, о лучшей группе парней. В этом сезоне было много разных эмоций. Вопрос о завершении карьеры как будто был уже заранее решён для меня. Я не хочу говорить, что это официально, но, знаете, в моих планах нет выступления в следующем сезоне. Я ещё сделаю окончательное заявление. Будет больше слов, и мне понадобится немного времени, чтобы действительно собрать их воедино и всё обдумать», — цитирует Павелски Sportsnet.

В нынешнем плей-офф НХЛ на счету опытнейшего американского нападающего 19 матчей, в которых он набрал 4 (1+3) очка. За свою многолетнюю карьеру в НХЛ Павелски ни разу не становился обладателем Кубка Стэнли. Всего в НХЛ Павелски провёл 1332 матча и набрал 1068 (476+592) очков в регулярках. В плей-офф на счету форварда 143 (74+69) очка в 201 матче.

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