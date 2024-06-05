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В «Филадельфии» сделали заявление по нападающему Матвею Мичкову

В «Филадельфии» сделали заявление по нападающему Матвею Мичкову
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Президент по хоккейным операциям «Филадельфии» Кит Джонс заявил, что «Флайерз» не имеют информации о ближайшем будущем нападающего Матвея Мичкова и готовы ждать, пока россиянин отработает свой контракт со СКА. Соглашение 19-летнего форварда с петербургским клубом истекает в 2026 году.

«У нас нет никаких новостей по Мичкову. Мы готовы к тому, что он доиграет свой контракт со СКА. Мы бы приняли его в свой состав сейчас с большим удовольствием, но пока новой информации у нас нет», — приводит слова Джонса журналист Чарли О'Коннор в своей соцсети.

Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером. В завершившемся сезоне КХЛ 19-летний Мичков выступал на правах аренды за «Сочи», сыграв в регулярном чемпионате 47 матчей и набрав 41 (19+22) очко.

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