В финалах Кубка Стэнли с 1980 года продолжается серия, связанная с Яромиром Ягром

В финалах Кубка Стэнли с 1980 года продолжается серия, связанная с легендарным чешским нападающим Яромиром Ягром.

С 1980 по 2024 год в финале Кубка Стэнли играет либо сам Ягр, либо хотя бы один из его бывших одноклубников. Исключение — 2022 год. Это единственный финал за 44 последних года, когда ни Ягр, ни те, с кем он играл, не выступали в финале.

Фото: НХЛ

Ягр является двукратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом в составе сборной Чехии. Также он два раза завоёвывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз». В 2017 году включён в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ по мнению самой лиги. Ранее легендарный чешский форвард был включён в Зал славы международного хоккея. Также у 52-летнего Ягра есть опыт выступлений в КХЛ, где он защищал цвета «Авангарда».