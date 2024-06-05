Филатов: было бы легендарно, если бы Макдэвид взял Кубок Стэнли

Известный в прошлом нападающий молодёжной сборной России Никита Филатов заявил, что фаворитами в финале Кубка Стэнли между «Эдмонтоном» и «Флоридой» будут хоккеисты «Пантерз». Первый матч финальной серии пройдёт в ночь на 9 июня.

«Фаворитом будет «Флорида». Она очень мощно играет и прекрасно выглядит во всех линиях. Вратарь-звезда, крепкая оборона, большие звёзды в нападении в лице Баркова и Райнхарта. Кажется, что «Флорида» должна достаточно уверенно забирать Кубок. Но у «Эдмонтона» великолепное большинство. Когда у тебя хорошая оборона и надёжный вратарь, то Макдэвид и Драйзайтль могут из ничего выигрывать матчи. Поэтому я думаю, что финал будет невероятно крутым, как бы он ни закончился.

Несмотря на наличие Бобровского и Володи Тарасенко во «Флориде», было бы легендарно, если бы Макдэвид взял Кубок Стэнли. Но преимущество в финале будет у «Флориды», – цитирует Филатова «РБ Спорт».

Отметим, что Макдэвид впервые в своей карьере вышел в финал Кубка Стэнли. Канадский нападающий выступает за «Эдмонтон» с 2015 года.