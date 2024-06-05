THW: если «Ойлерз» позволят Ткачуку залезть им в голову, серия закончится, не начавшись

Журналист The Hockey Writers Джесси Курвиль-Линч оценил значимость нападающего «Флориды» Мэттью Ткачука в финале Кубка Стэнли с «Эдмонтоном». 26-летний форвард с 2016 по 2022 год выступал за «Калгари» — принципиального соперника «Ойлерз» по дерби провинции Альберта.

«Одно из самых популярных противостояний в истории НХЛ – это противостояние между «Ойлерз» и «Флэймз», и Ткачук был в центре этого противостояния во время своего пребывания в Калгари. Многие болельщики «Ойлерз» ненавидели его из-за его силового стиля игры и способности залезать под кожу соперника, в первую очередь Зака ​​Кассиана, который из-за своих выходок получил несколько удалений и даже был дисквалифицирован после того, как Ткачук разозлил его. Хотя он сейчас в новой команде, «Ойлерз» ни в коем случае не забыли о том, насколько влиятельным он был на льду во многих отношениях.

Хотя «Пантерз» ни в коем случае не являются командой одного игрока, Ткачук может сыграть решающую роль в любой игре. Если «Ойлерз» позволят ему залезть в их головы, серия закончится, даже не начавшись. Его успех в качестве двустороннего игрока впечатляет, и он продолжает доказывать, что является силой, с которой нужно считаться на всех этапах любой игры. «Ойлерз» придётся ограничить влияние Ткачука, если у них есть хоть какая-то надежда вернуть Кубок Стэнли в Канаду», — цитирует журналиста The Hockey Writers.