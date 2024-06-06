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Назаров ответил клеветникам и завистникам российского хоккея стихотворением Пушкина

Назаров ответил клеветникам и завистникам российского хоккея стихотворением Пушкина
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Известный тренер Андрей Назаров ответил клеветникам и завистникам российского хоккея стихотворением Александра Сергеевича Пушкина.

«Сегодня весь мир отмечает знаменательную дату — 225 лет со дня рождения великого русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина. Всем западным клеветникам и завистникам российского хоккея, превратившим наш любимый вид спорта в политику, стоит ознакомиться с прекрасным стихотворением. До сих пор помню выдержку из него.

Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды.

Думаю, что сам Пушкин был бы неплохим хоккеистом. Ну а сборная России, не сомневаюсь, обязательно вернётся на крупные соревнования и продемонстрирует всем свою силу. Никаким злопыхателям нас не сломить, победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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