Нападающий Маклин Селебрини поделился ожиданиями от предстоящего драфта НХЛ — 2024, где 17-летний форвард котируется под первым номером. Первый выбор на драфте имеет «Сан-Хосе», куда нападающий отправится с высокой долей вероятности.

«Весь этот год у меня была потрясающая команда: моя семья, мои друзья, мои товарищи по команде, мои тренеры. У меня было много людей, на которых я мог опереться, положиться на них и задать им вопросы на протяжении всего этого процесса. Очевидно, что независимо от того, где вы находитесь, независимо от того, где вы играете, на вас всегда будет давление и различные ожидания.

Самое главное — делать на льду всё, что можешь. Пока ты заботишься об этом, я чувствую, что всё остальное сложится само собой. Так что это то, на чём я старался сосредоточиться больше всего, просто делать всё, что я могу. Делать всё возможное на льду, а всё остальное как-то само собой получится», — цитирует Селебрини официальный сайт НХЛ.

17-летний хоккеист стал самым молодым игроком в прошедшем сезоне NCAA и занял третье место в списке бомбардиров с 64 очками (32+32) в 38 играх и получил премию Хоби Бейкера как лучший игрок мужского колледжа.