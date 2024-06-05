Журналист Daily Faceoff рассказал о прогрессе вратаря «Эдмонтона» Скиннера по ходу сезона

Журналист Daily Faceoff Картер Хаттон оценил игру вратаря «Эдмонтона» Стюарта Скиннера в текущем плей-офф НХЛ.

«Я думаю, ему сильно помог опыт, через который он прошёл за последние два года. Это был не тот вратарь, который должен был оказаться в центре внимания. Они подписали контракт с Джеком Кэмпбеллом, а Скиннер должен был стать парнем, со временем подготовленным к этой роли. Что я вижу в Скиннере, так это то, что он спокоен, когда он терпелив, он играет глубоко в своих воротах, его трудно пробить. Из-за больших габаритов он заполняет много места в воротах.

Я думаю, что «Ойлерз» проделали огромную работу по его становлению как вратаря. Глядя на противостояние в третьем раунде, все говорили: «Ну, Эттингер — фаворит». Я думаю, что Скиннер превзошёл его благодаря полученному опыту», — цитирует Хаттона Daily Faceoff.

Скиннер по ходу серии второго раунда плей-офф с «Ванкувером» пропускал лёгкие голы, подвергался критике, а в пятом и шестом матчах остался на скамейке запасных.