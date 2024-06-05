Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мы будем готовы к этому». Драйзайтль — о силовой игре «Флориды» в финале Кубка Стэнли

«Мы будем готовы к этому». Драйзайтль — о силовой игре «Флориды» в финале Кубка Стэнли
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль ответил на вопрос, как будет реагировать команда на силовую манеру игры «Флориды» в серии финала Кубка Стэнли. «Пантерз» являются одной из самых жёстких команд НХЛ, проводящих много силовых приёмов.

«Мы тоже можем быть силовой командой. Очевидно, нам нравится играть с шайбой. Но нас определённо не пугает жёсткий, силовой хоккей. Мы хорошо справились с подобным стилем игры в сериях с «Ванкувером» и «Лос-Анджелесом». Серия с «Далласом» была немного другой. Мы достаточно хорошая команда, у нас достаточно ребят, которые тоже знают, как играть подобным образом. Мы будем готовы к этому», — цитирует Драйзайтля Sportsnet.

Первый матч финальной серии Кубка Стэнли — 2024 между «Эдмонтоном» и «Флоридой» состоится 9 июня. Начало — в 3:00 мск.

Материалы по теме
THW: если «Ойлерз» позволят Ткачуку залезть им в голову, серия закончится, не начавшись
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android