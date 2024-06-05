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«Он хорош в этом». Макдэвид рассказал о противостоянии с Ткачуком в финале Кубка Стэнли

«Он хорош в этом». Макдэвид рассказал о противостоянии с Ткачуком в финале Кубка Стэнли
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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид рассказал о противостоянии с форвардом «Флориды» Мэттью Ткачуком в финале Кубка Стэнли. 26-летний Ткачук с 2016 по 2022 год выступал за «Калгари» — принципиального соперника «Ойлерз» по дерби провинции Альберта.

«Я ожидал бы того же парня. Он отличный игрок, умный, эффективный, понимает, как играть на грани фола. Он хорош в этом», — цитирует Макдэвида Sportsnet.

В текущем плей-офф на счету Ткачука 19 (5+14) очков в 17 матчах. Всего в плей-офф на счету нападающего 64 матча и 58 (23+35) набранных очков. Макдэвид является лучшим бомбардиром текущего плей-офф. На счету канадского нападающего «Эдмонтона» 31 (5+26) очко в 18 матчах.

Первый матч финальной серии Кубка Стэнли пройдёт в ночь на 9 июня.

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