Билеты на домашние матчи «Эдмонтона» на финал Кубка Стэнли раскупили за несколько минут, сообщает Sportsnet. На домашней площадке «Ойлерз» состоятся третья, четвёртя и при необходимости шестая игра серии с «Флоридой».
Болельщики по-прежнему могут купить билеты через онлайн-посредников, но должны быть готовы заплатить большую сумму. Места на третью игру, которая пройдёт в Эдмонтоне 13 июня, продаются онлайн по цене от $ 1200 до $ 7500.
У тех, кто не смог получить билет, по-прежнему есть возможность посмотреть вторую выездную игру из «Роджерс Плейс» за $ 20. Билеты на просмотр первой игры уже распроданы.
Напомним, канадская команда не выигрывала Кубок Стэнли с 1993 года. Первый матч серии финала Кубка Стэнли состоится в ночь на 9 июня.