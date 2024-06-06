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Билеты на домашние матчи «Эдмонтона» на финал Кубка Стэнли раскупили за несколько минут

Билеты на домашние матчи «Эдмонтона» на финал Кубка Стэнли раскупили за несколько минут
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Билеты на домашние матчи «Эдмонтона» на финал Кубка Стэнли раскупили за несколько минут, сообщает Sportsnet. На домашней площадке «Ойлерз» состоятся третья, четвёртя и при необходимости шестая игра серии с «Флоридой».

Болельщики по-прежнему могут купить билеты через онлайн-посредников, но должны быть готовы заплатить большую сумму. Места на третью игру, которая пройдёт в Эдмонтоне 13 июня, продаются онлайн по цене от $ 1200 до $ 7500.

У тех, кто не смог получить билет, по-прежнему есть возможность посмотреть вторую выездную игру из «Роджерс Плейс» за $ 20. Билеты на просмотр первой игры уже распроданы.

Напомним, канадская команда не выигрывала Кубок Стэнли с 1993 года. Первый матч серии финала Кубка Стэнли состоится в ночь на 9 июня.

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 1-й матч
09 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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