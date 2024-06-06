Билеты на домашние матчи «Эдмонтона» на финал Кубка Стэнли раскупили за несколько минут

Билеты на домашние матчи «Эдмонтона» на финал Кубка Стэнли раскупили за несколько минут, сообщает Sportsnet. На домашней площадке «Ойлерз» состоятся третья, четвёртя и при необходимости шестая игра серии с «Флоридой».

Болельщики по-прежнему могут купить билеты через онлайн-посредников, но должны быть готовы заплатить большую сумму. Места на третью игру, которая пройдёт в Эдмонтоне 13 июня, продаются онлайн по цене от $ 1200 до $ 7500.

У тех, кто не смог получить билет, по-прежнему есть возможность посмотреть вторую выездную игру из «Роджерс Плейс» за $ 20. Билеты на просмотр первой игры уже распроданы.

Напомним, канадская команда не выигрывала Кубок Стэнли с 1993 года. Первый матч серии финала Кубка Стэнли состоится в ночь на 9 июня.