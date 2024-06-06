Фетисов — о финале Кубка Стэнли: я болею за российских ребят

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о финале Кубка Стэнли-2024 между «Флоридой» и «Эдмонтоном» и заявил, что будет болеть за российских хоккеистов. В составе «Пантерз» играют три россиянина — Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов. В составе «Ойлерз» нет ни одного российского хоккеиста.

– Заслуживает ли «Флорида» победу в Кубке Стэнли?

– Что значит заслуживает? А «Эдмонтон», что ли не заслуживает? Странный вопрос, заслуживает ли Кубок Стэнли человек, который играет в финале. Ну, и те заслуживают, и эти заслуживают. Как сложится, посмотрим. Я болею за российских ребят, но не факт, что они заслуживают чего-то перед тем, как они выиграют.

Заслужат, будем радоваться за них, не заслужат, будем переживать за них. Серия интересная должна быть, но я не слежу за этим, не сижу ночами и не смотрю их матчи. Финал Кубка Стэнли – неблагодарное дело вообще, чтобы фаворитов называть. И те могут, и эти. Все может быть. В любом случае сильнейшие команды пробились, прошли сильных соперников. Будет интересно. «Эдмонтон» 100 лет не выигрывал тоже, – приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт».

Финальная серия начнётся в ночь на 9 июня. Преимущество домашней площадки в финале Кубка Стэнли имеет «Флорида», занявшая более высокое место по итогам прошедшего регулярного чемпионата НХЛ.