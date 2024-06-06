Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фетисов — о финале Кубка Стэнли: я болею за российских ребят

Фетисов — о финале Кубка Стэнли: я болею за российских ребят
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о финале Кубка Стэнли-2024 между «Флоридой» и «Эдмонтоном» и заявил, что будет болеть за российских хоккеистов. В составе «Пантерз» играют три россиянина — Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов. В составе «Ойлерз» нет ни одного российского хоккеиста.

– Заслуживает ли «Флорида» победу в Кубке Стэнли?
– Что значит заслуживает? А «Эдмонтон», что ли не заслуживает? Странный вопрос, заслуживает ли Кубок Стэнли человек, который играет в финале. Ну, и те заслуживают, и эти заслуживают. Как сложится, посмотрим. Я болею за российских ребят, но не факт, что они заслуживают чего-то перед тем, как они выиграют.

Заслужат, будем радоваться за них, не заслужат, будем переживать за них. Серия интересная должна быть, но я не слежу за этим, не сижу ночами и не смотрю их матчи. Финал Кубка Стэнли – неблагодарное дело вообще, чтобы фаворитов называть. И те могут, и эти. Все может быть. В любом случае сильнейшие команды пробились, прошли сильных соперников. Будет интересно. «Эдмонтон» 100 лет не выигрывал тоже, – приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт».

Финальная серия начнётся в ночь на 9 июня. Преимущество домашней площадки в финале Кубка Стэнли имеет «Флорида», занявшая более высокое место по итогам прошедшего регулярного чемпионата НХЛ.

Материалы по теме
Билеты на домашние матчи «Эдмонтона» на финал Кубка Стэнли раскупили за несколько минут
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android