Виталий Давыдов поделился мнением о перспективах Шипачёва и Радулова в КХЛ

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о перспективах опытных нападающих Вадима Шипачёва и Александра Радулова. Оба хоккеиста в прошлом сезоне играли за казанский «Ак Барс».

«Шипачёв – центрфорвард, вокруг него можно строить звено и всю команду, нужно только найти двух быстрых крайних. Навскидку назову «Сибирь». Там тренер-игровик Епанчинцев – и очень средний состав, который нужно выстраивать. В таких условиях и с таким тренером, который в своей карьере был именно центральным, Шипачёв мог бы стать очень интересным выбором.

Радулов – немного другая история. Он взрывной крайний нападающий со своеобразным характером. Такие люди или резко усиливают команду, или её разлагают. С этой точки зрения беспокоит, что в «Ак Барсе» у Радулова были трения не только с Билялетдиновым, но и со Знарком. Наверное, кого-то это сдерживает от подписания, но думаю, что это временное явление», – цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.

Радулов в прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Всего в КХЛ на счету Радулова 701 (245+456) очко в 631 матче.