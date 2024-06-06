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Бобровский вошёл в тройку претендентов на «Конн Смайт Трофи» по версии ESPN

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский вошёл в тройку претендентов на «Конн Смайт Трофи» по версии ESPN. По версии издания россиянин занял третье место по вероятности получения приза самому ценному игроку розыгрыша Кубка Стэнли по итогам голосования, в котором принимают участие члены Ассоциации хоккейных журналистов.

Рейтинг ESPN возглавил Коннор Макдэвид.

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).

2. Александр Барков («Флорида»).

3. Сергей Бобровский («Флорида»).

4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»).

5. Густав Форслинг («Флорида»).

6. Эван Бушар («Эдмонтон»).

7. Мэттью Ткачук («Флорида»).

8. Зак Хайман («Эдмонтон»).

9. Картер Вераге («Флорида»).

10. Стюарт Скиннер («Эдмонтон»).

Первый матч финальной серии состоится в ночь на 9 июня и начнётся в 3:00 мск.