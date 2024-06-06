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«Такие суммы в чемодане не увезёшь». Гендиректор «Сибири» — о проблеме с легионерами в КХЛ

«Такие суммы в чемодане не увезёшь». Гендиректор «Сибири» — о проблеме с легионерами в КХЛ
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Генеральный директор ХК «Сибирь» Лев Крутохвостов рассказал о проблеме приглашения легионеров в КХЛ в существующих условиях. В следующем сезоне-2024/2025 КХЛ лимит на легионеров будет увеличен до пяти иностранных хоккеистов в каждой команде лиги.

«Очень сложный момент сегодня. Приехал-уехал – это ещё полдела, нужно ведь ещё проживание организовать. А у многих вдобавок есть и семьи, и дети… Нужно ещё вопрос со школой как-то решить, с устройством жизни супруги. Кто-то сегодня просто боится в Россию ехать. Плюс контракты в «Сибири» заключаются в рублях, которые проблемно вывезти на родину – такие суммы просто так в чемодане не увезёшь. Но всё равно находятся желающие играть в хорошей, интересной лиге, где есть куда расти и что доказывать», — цитирует Крутохвостова Сиб.фм.

Напомним в прошлом сезоне «Сибирь» была оштрафована на четыре очка за нарушение лимита на легионеров в заявке команды в четырёх матчах регулярного чемпионата. Новосибирский клуб по итогам регулярки не смог пробиться в плей-офф КХЛ.

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