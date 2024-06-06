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В «Тракторе» опубликовали план предсезонной подготовки команды. Основную подготовку к новому сезону команда проведёт в Челябинске.

Также «Трактор» запланировал участие в двух летних турнирах – Мемориале Виктора Блинова в Омске и домашнем Кубке губернатора Челябинской области.

1 августа — выход из отпуска, медицинский осмотр;

1-19 августа — учебно-тренировочный сбор (Челябинск);

20-24 августа — Мемориал Виктора Блинова (Омск);

27-30 августа — Кубок губернатора Челябинской области;

31 августа-3 сентября — подготовка к старту регулярного чемпионата КХЛ (Челябинск).

В прошлом сезоне «Трактор» стал обладателем бронзовых медалей. В плей-офф челябинский клуб обыграл «Салават Юлаев» и московское «Динамо», уступив «Локомотиву» в полуфинале Кубка Гагарина.