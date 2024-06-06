Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Тракторе» опубликовали план предсезонной подготовки команды

В «Тракторе» опубликовали план предсезонной подготовки команды
Аудио-версия:
Комментарии

В «Тракторе» опубликовали план предсезонной подготовки команды. Основную подготовку к новому сезону команда проведёт в Челябинске.

Также «Трактор» запланировал участие в двух летних турнирах – Мемориале Виктора Блинова в Омске и домашнем Кубке губернатора Челябинской области.

1 августа — выход из отпуска, медицинский осмотр;
1-19 августа — учебно-тренировочный сбор (Челябинск);
20-24 августа — Мемориал Виктора Блинова (Омск);
27-30 августа — Кубок губернатора Челябинской области;
31 августа-3 сентября — подготовка к старту регулярного чемпионата КХЛ (Челябинск).

В прошлом сезоне «Трактор» стал обладателем бронзовых медалей. В плей-офф челябинский клуб обыграл «Салават Юлаев» и московское «Динамо», уступив «Локомотиву» в полуфинале Кубка Гагарина.

Материалы по теме
Представлен тренерский штаб «Трактора» на сезон-2024/2025
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android