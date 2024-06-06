Фетисов — о ЧМ по хоккею: это предательство — показывать эту вакханалию в России

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал показ матчей чемпионата мира по хоккею в России предательством. Российская сборная была отстранена от международных турниров по решению ИИХФ.

«Я не смотрел чемпионат мира. Я думаю, это предательство – показывать эту вакханалию здесь, в стране», – цитирует Фетисова «РИА Новости».

Чемпионат мира 2024 года проходил с 10 по 26 мая в Чехии, победителем впервые с 2010 года стала чешская команда, победившая в финале швейцарцев. Бронзовым призёром стала сборная Швеции, обыгравшая в матче за третье место канадскую сборную. Таким образом, чехи обошли сборную России, у которой (после распада СССР) 13 медалей мировых первенств. При этом Чехия опережает в этом рейтинге Россию и с учётом Чехословакии и СССР — 48 против 47.