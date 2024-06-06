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Щитов — о Кагарлицком: для «Торпедо» это очень мощное усиление

Щитов — о Кагарлицком: для «Торпедо» это очень мощное усиление
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Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов оценил подписание контракта между «Торпедо» и нападающим Дмитрием Кагарлицким. Напомним, соглашение между игроком и клубом рассчитано на один год.

«Для «Торпедо» это очень мощное усиление, а для самого Кагарлицкого – весьма интересный поворот карьеры. Интересно, как он поведёт себя в команде Игоря Ларионова, какие качества он проявит? Надеюсь, что он там раскроет свои лучшие качества, откроет в себе что-то новое и поможет нижегородцам. Я думаю, что Дмитрий – человек неконфликтный. Полагаю, что это подписание было согласовано с Игорем Ларионовым. Поэтому у меня нет никаких опасений», – цитирует Щитова «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне-2023/2024 в регулярке и плей-офф Континентальной хоккейной лиги Кагарлицкий сыграл 67 матчей за «Ак Барс», в которых забросил 15 шайб и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 25 очков с показателем полезности «-6». Всего в КХЛ на счету нападающего 752 матча и 497 (187+310) очков.

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