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Протас ответил на вопрос, считает ли он рекорд Овечкина главной задачей «Вашингтона»

Протас ответил на вопрос, считает ли он рекорд Овечкина главной задачей «Вашингтона»
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Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас не согласен с мнением о том, что «Вашингтон» играет в первую очередь, чтобы российский нападающий Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Конечно, не соглашусь. Чтобы развеять этот миф, достаточно посмотреть его интервью, как Александр реагирует на успехи «Вашингтона». Сразу становится понятно, что этот человек — абсолютно про команду. Он отчётливо понимает, насколько командные достижения переплетаются с индивидуальными, никогда не тянет на себя.

Можно у любого спросить, с какой готовностью Овечкин идёт на помощь, о его лидерских качествах. Я убедился в этом, когда побыл с Александром в одной раздевалке. У него очень много энергии, постоянная готовность помочь и радость за успехи любого в команде. Порой даже более искренняя, чем за свои», — цитирует Протаса «Прессбол».

Всего за карьеру в лиге на счету Овечкина 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. До рекорда Гретцки россиянину осталось забить 41 гол.

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