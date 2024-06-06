«Адмирал» подписал новый контракт с нападающим Павлом Шэном

Нападающий Павел Шэн продолжит играть за «Адмирал». Как сообщает пресс-служба владивостокского клуба, новое соглашение с центральным нападающим рассчитано до конца сезона-2024/2025 и носит односторонний характер. Новый сезон для Шэна станет четвёртым в составе «моряков».

Прошлый чемпионат для нападающего из-за травмы завершился преждевременно, но это ему не помешало побить собственный рекорд. Павел провёл 49 матчей, отметился шестью шайбами и семью голевыми передачами. Всего в КХЛ на счету 24-летнего нападающего 191 матч и 30 (16+14) набранных очков.

В прошлом сезоне «Адмирал» не смог попасть в плей-офф КХЛ по итогам регулярного сезона. Дальневосточный клуб занял 11-е место в таблице Восточной конференции КХЛ.